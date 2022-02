De NAVO heeft voor donderdagochtend spoedberaad belegd over de Russische aanval op Oekraïne. De ambassadeurs van de dertig lidstaten van de militaire alliantie komen om 08.30 uur bijeen op het hoofdkwartier in Brussel. Ze bespreken dan „de toestand in Oekraïne en de gevolgen van Ruslands onuitgelokte aanval”, zegt een NAVO-bron.