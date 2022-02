Irritatie in Kamer dat Kaag wacht met plan koopkrachtherstel

Een deel van de oppositie in de Tweede Kamer is geïrriteerd dat minister van Financiën, Sigrid Kaag, tijdens het debat over de Startnota nog niet met plannen komt om de dalende koopkracht te herstellen. Kaag wil eerst ramingen van het Centraal Planbureau (CPB) afwachten, die in maart komen. Mogelijke aanpassingen van de begroting, waardoor ruimte voor herstel ontstaat, presenteert het kabinet dan pas in mei tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota.