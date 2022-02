Europese Commissie wil sneller energie vergroenen om gasproblemen

De Europese Commissie wil de winning van duurzame energie in de EU versnellen door het gebruik van hernieuwbare en groene energiebronnen op te voeren. Dat staat volgens ingewijden in een pakket voorstellen om de afhankelijkheid van met name Russisch gas versneld af te bouwen. Voor de komende winter wil de commissie de EU-landen bovendien verplichten minimale gasvoorraden aan te leggen, van mogelijk wel 70 tot 80 procent van de opslagcapaciteit.