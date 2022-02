Katten en honden speelden tot nog toe geen rol van betekenis in de corona-epidemie in ons land, denken onderzoekers van de Universiteit Utrecht, Wageningen University & Research en Erasmus Medisch Centrum. „Zonder infecties bij honden en katten was de epidemie niet wezenlijk anders verlopen”, zegt Arjan Stegeman, projectleider en hoogleraar aan de Universiteit Utrecht.