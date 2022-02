JDE Peet’s, het bedrijf achter koffiemerk Douwe Egberts, was woensdag de grote winnaar op het Damrak. Het aandeel won dik 14 procent aan beurswaarde na een handelsupdate. De algehele stemming op het Damrak, maar ook op beurzen elders in Europa, sloeg gedurende de sessie om van positief naar negatief toen de zorgen over de spanningen in Oekraïne toch weer vat kregen op de markten.