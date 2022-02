Het is mooi en belangrijk dat de tot slaaf gemaakten centraal stonden in de excuses van burgemeester Sharon Dijksma voor de rol van Utrecht in het slavernijverleden. Dat zegt Linda Nooitmeer, voorzitter van het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis, woensdag na afloop van de speech van de burgemeester, waarin zij stilstond bij het aandeel van het stadsbestuur in het slavernijverleden.