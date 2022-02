Rusland is begonnen met de evacuatie van diplomaten uit Oekraïne, meldt persbureau TASS. Volgens getuigen is de Russische vlag bij de ambassade in Kiev weggehaald. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken had dinsdag besloten tot de evacuatie „om de levens en veiligheid van diplomaten en medewerkers van de ambassade en consulaten te beschermen”. Toen werd gezegd dat de evacuatie „in de nabije toekomst” van start zou gaan.