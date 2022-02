Partijen willen snel minder afhankelijk worden van Russisch gas

Het conflict tussen Rusland en Oekraïne benadrukt hoe belangrijk het is om minder afhankelijk te worden van Russisch aardgas, vinden partijen in de Tweede Kamer. „De geopolitieke ontwikkelingen in Oost-Europa maken duidelijk dat een grote energie-afhankelijkheid van landen als Rusland ons enorm kwetsbaar maakt”, zegt VVD-Kamerlid Silvio Erkens. „We moeten onze afhankelijkheid van Rusland en andere onvrije landen op energiegebied snel verminderen.” Hij wil meer energieproductie op „eigen bodem” en roept het kabinet op snel met een strategie te komen.