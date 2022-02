Naar aanleiding van de gijzeling in de Apple Store aan het Amsterdamse Leidseplein, dinsdagavond, blijven de drie Nederlandse Apple Stores deze woensdag dicht. Die in Amsterdam houdt ook donderdag de deuren gesloten. Dat is te zien op de website van de Apple Stores. De winkels zitten behalve in Amsterdam in Den Haag en Haarlem.