Het beheerste en doortastende optreden van de politie bij de gijzeling in Amsterdam dinsdag heeft erger voorkomen. Dat zegt minister Dilan Yeşilgöz van Justitie en Veiligheid woensdag in een reactie op Twitter. Korpschef Henk van Essen van de Nationale Politie laat zich woensdagochtend op Twitter in soortgelijke bewoordingen uit.