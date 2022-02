Burgemeester Sharon Dijksma van Utrecht biedt woensdagochtend namens het college van burgemeester en wethouders haar excuses aan voor het aandeel van het stadsbestuur in het slavernijverleden. Hoewel Utrecht nooit grote koloniale instituties heeft gehad, is ze toch nauw verbonden met de Nederlandse slavernijgeschiedenis, toonde onderzoek in opdracht van de gemeente aan.