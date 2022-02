Hongarije verplaatst troepen naar de grens met Oekraïne omdat het zich schrap zet voor een mogelijke toestroom van vluchtelingen die het conflict met Rusland ontvluchten, meldt het Hongaarse ministerie van Defensie. Om hoeveel troepen het gaat, is nog niet bekendgemaakt. De grens tussen Oekraïne en Hongarije, dat lid is van de EU en NAVO, is ongeveer 140 kilometer lang.