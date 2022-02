In de Apple Store op het Leidseplein in Amsterdam is iemand binnen met een vuurwapen, meldt de politie. Op beelden is te zien dat een man wordt vastgehouden en onder schot gehouden wordt door een andere man. De politie is massaal aanwezig en de nabije omgeving is afgezet. Omwonenden, ondernemers en werknemers in de buurt van het incident worden opgeroepen om niet naar buiten te komen en binnen te blijven.