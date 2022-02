De Amsterdamse aandelenbeurs is dinsdag met winst gesloten, ondanks de oplopende spanningen in Oekraïne. Veel sectoren op de beurs gingen omhoog, maar vooral techbedrijven herstelden zich wat van de neergang van de afgelopen dagen. Chipbedrijven als ASMI, Besi en ASML stonden in de Amsterdamse AEX bij de grootste stijgers, net als betalingsdienstverlener Adyen.