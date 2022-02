De Russische president Vladimir Poetin heeft de afspraken over de pro-Russische rebellen in het oosten van Oekraïne doodverklaard. Volgens hem bestaat het zogenoemde Minsk-vredesakkoord niet langer. Het zou zijn „afgemaakt” door de Oekraïense regering in Kiev, en al lang voordat Rusland besloot de afvallige regio’s in Oekraïne te erkennen als zelfstandige staten.