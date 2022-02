Bij een steekpartij op de Rotterdamse middelbare school het Designcollege is dinsdagmiddag een leerling gewond geraakt, meldt de politie. Een woordvoerder laat weten dat het slachtoffer meerdere steekwonden heeft opgelopen, maar aanspreekbaar de ambulance in is gegaan. Daarna is hij, „waarschijnlijk een leerling van de school en dus een tiener”, naar het ziekenhuis gebracht.