Premier Mark Rutte gaat dinsdagmiddag naar de Tweede Kamer om vragen te beantwoorden over de ontwikkelingen in Oekraïne. SP-Kamerlid Jasper van Dijk had het onderwerp aangevraagd voor het wekelijkse vragenuur, naar aanleiding van de aankondiging dat Nederland wapens en materieel gaat leveren aan Oekraïne.