Volkswagen was dinsdag een grote winnaar op de Europese beurzen, die de eerdere forse openingsverliezen wisten weg te werken. Beleggers reageerden verheugd op de plannen van het Duitse autoconcern om sportwagenmerk Porsche zelfstandig naar de beurs brengen. De beurshandel bleef echter in het teken staan van de spanningen in Oekraïne.