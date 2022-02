In Duitsland en de Benelux huizen 159 wolvenroedels. Daarnaast zijn er 29 paartjes en 21 individuele wolven. In 151 wolvenroedels zijn in totaal 565 jongen geboren. Veruit de meeste wolvenpopulaties zitten in het oosten van Duitsland, tegen de grens met Polen. In Nederland huisden in april 2021 één roedel, een paartje en een alleenstaande wolf.