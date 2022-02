Rusland ziet niet heel Donetsk en Loehansk als de afgescheiden republieken in het oosten van Oekraïne, maar alleen het deel dat in handen is van de pro-Russische separatisten. Dat heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken volgens persbureau Interfax gemeld, een dag nadat Rusland als eerste land de republiekjes als onafhankelijk erkende.