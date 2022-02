Stichting Breath, die verschillende huizen heeft in Oekraïne waar straatkinderen opgevangen worden door gastouders, maakt zich „ernstige zorgen” over de recente ontwikkelingen in het conflict met Rusland. Voorzitter Nico de Borst zegt „heel erg geschrokken” te zijn en een evacuatie van de kinderen, gastouders en medewerkers voor te bereiden. De Nederlandse stichting is vooral actief in het oosten van Oekraïne.