De huidige EU-methode om ongezonde stoffen in filtersigaretten te meten is geldig. Het teer-, nicotine- en koolmonoxidegehalte in sigaretten die in de EU worden geproduceerd of in de handel gebracht moet dan ook worden gemeten volgens de zogeheten ISO-normen, oordeelt het Europees Hof van Justitie in een zaak over ‘sjoemelsigaretten’.