Aziatische beurzen flink lager door spanningen in Oekraïne

De beursgraadmeters in Azië stonden dinsdag flink onder druk als gevolg van de opgelopen spanningen in de grensregio tussen Oekraïne en Rusland. De Russische president Vladimir Poetin heeft twee separatistische regio’s in Oost-Oekraïne officieel erkend en kondigde aan er een „vredesmissie” heen te sturen. Die beslissing zorgde voor beroering op de beursvloeren. Verder stonden Chinese techbedrijven onder druk door nieuwe zorgen over plannen van autoriteiten in het land om de sector verder te reguleren.