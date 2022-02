Recordwinst voor HSBC door herstel uit crisis en lagere kosten

HSBC heeft het jaar 2021 afgesloten met een recordwinst van 18,9 miljard dollar, omgerekend krap 16,7 miljard euro. Dat was ruim twee keer meer dan een jaar eerder. De bank profiteerde enerzijds van het herstel uit de crisis en anderzijds van een ingrijpende reorganisatie die werd doorgevoerd. De kredietverlener, die met zijn hoofdkantoor zetelt in Londen, kondigde ook aan voor nog eens 1 miljard dollar eigen aandelen in te kopen, bovenop de eerdere belofte om voor 2 miljard dollar aan effecten te kopen.