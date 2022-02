160.000 mensen tussen de 50 en 75 jaar in de regio’s Breda, Utrecht, Arnhem en Eindhoven worden binnenkort uitgenodigd mee te doen met onderzoek om hart- en vaatziekten, diabetes type 2, en chronische nierschade vroegtijdig op te sporen. Doel is dat iedere Nederlander in deze leeftijdsgroep straks zelf thuis kan testen of sprake is van deze aandoeningen en het aantal mensen dat eraan lijdt met 25 procent afneemt.