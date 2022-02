Londen en Brussel hebben meer tijd nodig om een oplossing te vinden voor de handelsproblemen in Noord-Ierland. Eurocommissaris Maroš Šefčovič en de Britse minister Liz Truss (Buitenlandse Zaken) zijn echter „vastbesloten” om de situatie die daar na de brexit is ontstaan op een bevredigende manier op te lossen voor de inwoners, bedrijven en de stabiliteit in Noord-Ierland, zeggen ze in een gezamenlijke verklaring.