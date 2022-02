De brand in een appartementencomplex aan de Beatrixlaan in het Zuid-Hollandse Kaag is maandag rond het middaguur gedoofd. Een woordvoerder van de veiligheidsregio Hollands Midden laat weten dat de brand „zo goed als uit is en alleen nog narookt”. Een bewoner wordt nog altijd vermist. De focus ligt op de zoektocht naar die persoon, daarvoor wordt ook een speciale speurhond ingeschakeld.