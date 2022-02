Het aandeel energie uit hernieuwbare bronnen lag afgelopen week op het hoogste niveau ooit. Circa 48 procent van de energie was afkomstig van duurzame bronnen. Door de harde wind was vooral de opbrengst van windenergie fors meer. Wind was goed voor 35 procent van het totaal. Ook dit was een record. Het gebrek aan zon was weer te merken in de mindere opbrengsten uit zonnepanelen.