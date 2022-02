Het is 100 seconden voor middernacht op Doomsday Clock, een fictieve klok die aan de hand van wereldwijde gebeurtenissen het einde der tijden voorziet. Een christen schrikt daar niet van. Hij weet dat we steeds dichter bij Jezus’ wederkomst zijn. Wij verwachten Hem met brandend hart. Controleer of dit klopt, want op die dag is de genadetijd voorbij. En let op de tekenen der tijden, zei Jezus – belangrijke indicatoren.