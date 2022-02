De term oorlogsmisdaden had achteraf gezien toch genoemd moeten worden in het onderzoek naar het geweld tijdens de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog. Oud-directeur Frank van Vree van het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies zei dat in het VPRO-radioprogramma OVT. Hij is een van de hoofdonderzoekers van het dekolonisatierapport.