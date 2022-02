Horecabaas over stilte door de storm: het leek wel op de lockdown

Storm Eunice heeft niet alleen voor veel materiële schade gezorgd in Nederland, ook de horeca kreeg met een nieuwe tegenslag te maken. Kroegen en clubs mochten afgelopen nacht juist voor het eerst weer tot 01.00 uur open blijven. Maar van een enigszins normale vrijdagavond was absoluut geen sprake. „Het leek op een geven moment wel op de lockdown. Het was heel rustig in het centrum van Rotterdam”, zegt horecabaas Herman Hell.