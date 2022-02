De kerktorens van de Elandkerk in Den Haag moeten worden gerepareerd, blijkt uit inspectie van de gemeente. De bewoners van de ontruimde woningen rondom de kerk worden tot die tijd opgevangen en via de gemeente op de hoogte gehouden, laat de Veiligheidsregio Haaglanden weten. Hoelang de reparatie zal duren is niet bekendgemaakt.