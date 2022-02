In de loop van de middag zullen de treinen weer gaan rijden, laat de NS weten. Op een aantal plekken in het land zijn de herstelwerkzaamheden na de storm inmiddels afgerond. Reizigers moeten wel rekening houden met mogelijk langere reistijd of eventueel vaker overstappen, waarschuwt de NS. De normale dienstregeling zal nog niet op alle trajecten kunnen worden gereden zaterdag.