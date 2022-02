Aantal stormschademeldingen bij verzekeraars loopt verder op

Het aantal meldingen van stormschade bij verzekeraars blijft flink oplopen. Univé en Centraal Beheer geven aan dat er vrijdagavond nog veel nieuwe meldingen zijn binnengekomen, net als bij Interpolis het geval was. Daarbij is de verwachting dat er zaterdag in de loop van de dag veel nieuwe meldingen bij zullen komen, vandaar dat de verzekeraars momenteel extra personeel inzetten om alle telefoontjes en onlinerapportages af te kunnen handelen.