Een 47-jarige man uit Zandvoort is vrijdagavond in een restaurant in Haarlem neergestoken en later in een ziekenhuis overleden. Een 39-jarige man uit Haarlem is ter plaatse opgepakt op verdenking van betrokkenheid. De politie meldt zaterdag dat ze rond 21.35 uur een melding kreeg van de steekpartij in de gelegenheid aan de Spaarnwouderstraat.