De vicepresident van de VS, Kamala Harris, overlegt zaterdag tijdens de driedaagse veiligheidsconferentie van München met de Oekraïense president Volodimir Zelenski over de crisis in zijn land. Ministers van de G7, die grote industriële naties bundelt, houden zaterdag ook tijdens deze conferentie een apart beraad over Oekraïne. Donderdag spreken de leiders van de G7 elkaar over de kwestie.