Het weeralarm van het KNMI (code rood) dat vanwege storm Eunice nog gold voor Noord-Holland, Flevoland, Friesland, het IJsselmeer- en het Waddengebied is in de nacht van vrijdag op zaterdag om 02.19 uur opgeheven. Inmiddels is overal in het land, op Noord-Brabant en Limburg na, code geel van kracht.