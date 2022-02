De VVD wil dat ondernemers die door het coronavirus schulden hebben opgebouwd bij met name de Belastingdienst langer de tijd krijgen om die terug te betalen. Kamerlid Thierry Aartsen bepleitte in Op1 om de terugbetaaltermijn op te rekken van vijf jaar naar twintig jaar. In sommige gevallen moet de schuld zelfs helemaal kwijtgescholden worden, stelt de VVD’er.