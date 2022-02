Voor de scheepvaart is brand aan boord van een schip een van de grootste veiligheidsproblemen. Volgens verzekeraar Allianz is het aantal branden op grote schepen de laatste jaren ook sterk toegenomen. Zo ging het in 2019 om een recordaantal van veertig ladinggerelateerde brandincidenten aan boord van een schip. In 2020 waren er zelfs tien scheepsbranden waarbij het schip totaal verloren ging, het hoogste aantal sinds 2016.