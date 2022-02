De Amerikaanse regering heeft zware kritiek op de massale evacuaties die ophanden zijn in het oosten van Oekraïne. Rusland is bezig onderkomens, eten en zakgeld te regelen voor de inwoners die met bussen vanuit het buurland worden vervoerd. Washington beschouwt de evacuatie als een „cynische” stap van Moskou, dat gebeurtenissen in scène zou zetten die een inval in Oekraïne kunnen rechtvaardigen.