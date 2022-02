De Spaanse regering heeft vrijdag aangekondigd de dierenrechten in het land te willen versterken. Daartoe wil ze een nieuwe wet laten aannemen, die echter nadrukkelijk niet van toepassing zal zijn op stierenvechten. Wel wil de regering onder meer de verkoop van huisdieren in winkels verbieden en dierentuinen omvormen tot opvangcentra voor dieren in het wild.