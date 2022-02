De politie heeft vrijdagmiddag korte tijd enkele tientallen huizen in de omgeving van de Elandkerk in Den Haag ontruimd. Een van de torens van de grote kerk gaat heen en weer door storm Eunice. Gedacht werd dat de toren instabiel was, maar dat bleek na inspectie „van binnen en buiten de kerk” niet het geval, zegt een woordvoerder van veiligheidsregio Haaglanden.