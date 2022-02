De politie heeft vrijdagmiddag huizen in de omgeving van de Elandkerk in Den Haag ontruimd. Een van de torens van de grote kerk lijkt instabiel en gaat heen en weer, meldt de politie. De kerk staat tegenover het Elandplein in het Zeeheldenkwartier. De omgeving rond de kerk en een groot deel van de straat is afgezet door politie en brandweer.