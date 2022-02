ANWB spreekt van chaos op de weg door gekantelde vrachtwagens

Vrijdagmiddag aan het einde van de middag is op de Nederlandse wegen een chaotische situatie ontstaan, voornamelijk door het grote aantal vrachtwagens dat gekanteld is en wegen die daardoor afgesloten moesten worden. Het is inmiddels moeilijk geworden om omleidingen te bedenken „want overal is eigenlijk wel wat aan de hand”, zo zegt een woordvoerster van de ANWB. „Het is echt een chaos op de weg, er zijn ontzettend veel vrachtwagens gekanteld.”