Het onderhoud aan de beide tunnels van de A73 in Roermond en Swalmen is vanwege de storm Eunice uitgesteld. Dat onderhoud zou in de nacht van vrijdag op zaterdag worden uitgevoerd. Omdat het werk aan de tunnels niet doorgaat, kan het verkeer gewoon door de tunnels blijven rijden, maakte Rijkswaterstaat vrijdagmiddag bekend. Het werk wordt een andere keer gedaan.