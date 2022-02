‘In de vertrouwde schoolomgeving kan ik kinderen, leerkrachten én ouders verder helpen. Bijzonder!’

‘Onlangs was ik op een school om een intelligentieonderzoek te bespreken dat ik bij een Syrisch meisje had afgenomen.

Haar leerkrachten en ouders waren bij het gesprek. De tolktelefoon zorgde voor een vertaling in het Arabisch. De taal vormde een barrière, maar uit de ogen van de ouders straalde dankbaarheid. Ze waren heel blij met de zorg waarmee wij hun dochter omringen.