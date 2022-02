Waterschap Zuiderzeeland sluit vrijdag een deel van de Kadoelerkeersluis tussen het Zwarte meer en het Kadoelermeer om de Kop van Overijssel te beschermen tegen overstromingen. Het is volgens het schap uitzonderlijk dat de Kadoelerkeersluis wordt gesloten. In gesloten toestand werkt de sluis als een dijk voor het achterliggende gebied. Vaarverkeer is gestremd tot zaterdag 12.00 uur.