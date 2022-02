Bij het Groningse Adorp is een automobilist tegen een omgewaaide boom gebotst. Hij raakte bekneld en is aan zijn verwondingen overleden, meldt de politie Groningen.

Omgewaaide bomen en weggewaaide gevels en dakplaten als gevolg van de storm veroorzaken in grote delen van Nederland overlast.

