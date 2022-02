Eunice is nu officieel zware storm in ons land

Storm Eunice is vrijdagmiddag uitgegroeid tot een officiële zware storm in Nederland, meldt Weer.nl. Tussen 14.00 en 15.00 uur werd in Vlissingen een gemiddelde windsnelheid van 10 Beaufort gemeten en daarmee is voor het eerst sinds 9 februari 2020 sprake van een zware storm. De zwaarste windstoot van 123 kilometer per uur werd tot nu toe in Hoek van Holland en Vlissingen gemeten. Volg alle ontwikkelingen over de storm in dit liveblog.