In Amsterdam is vrijdagmiddag opnieuw iemand om het leven gekomen door storm Eunice. De brandweer Amsterdam-Amstelland meldt dat er op de Vrijheidslaan een fietser onder een omvallende boom is terechtgekomen en daardoor is overleden. Het is voor zover bekend het derde dodelijke slachtoffer als gevolg van de storm. Volg alle ontwikkelingen over de storm in dit liveblog.